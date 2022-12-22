هل تعاني من النسيان؟.. انتبه في هذه الحالة يكون فقدان الذاكرة خطيرًا

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كشف تقرير لخبراء على موقع “ذي كونفرسيشن”، أن فقدان الذاكرة لأمور مهمة مثل المكان الذي أريد الذهاب إليه، قد يكون علامة على الإصابة بالخرف أو الزهايمر، لذلك نصحوا بمراجعة الطبيب فورًا.

وأوضح الخبراء أن تقلص خلايا الدماغ مع التقدم في العمر، فإنها تخزن كميات أقل من المواد الكيميائية اللازمة لإرسال الرسائل إلى الخلايا العصبية الأخرى، لكن أحيانًا قد تكون هفوات الذاكرة ناتجة عن أمور أخرى غير التقدم في العمر.

ووفق خبراء، فإن العوامل المؤثرة الأخرى قد تكون التعب أو القلق أو التشتت، لكن الذاكرة ليست مشكلة عند نسيان أمور بسيطة، ولكنها تصبح خطيرة عند نسيان سبب الوجود خلف عجلة القيادة مثلاً، أو المكان الذي من المفترض أن تذهب إليه، ما يشير إلى وجود مشكلة تستوجب طلب العلاج، وفق موقع “الحرة”.

ضعف إدراكي

ولفت الخبراء إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل، تتأثر القدرة على القيام بالأنشطة المعتادة تدريجيًا وبشكل أكبر بمرور الوقت، وإلى جانب فقدان الذاكرة، يمكن أن يكون الأمر مصحوبًا بمشاكل أخرى في اللغة والتفكير ومهارات صنع القرار.

وبحسب الخبراء، فإن فقدان الذاكرة يؤكد مخاوف كبار السن من أنه سيتطور إلى الخرف، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى استكشاف العلاج المحتمل والتخطيط للمستقبل، ولذا ينصح الخبراء بطلب المساعدة عندما تكون هفوات الذاكرة متسقة ومتكررة.

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