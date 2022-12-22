وتايوان ترد.. الجيش الصيني يرسل 39 طائرة و3 سفن إلى مضيق الجزيرة

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، أنها رصدت تحرك 39 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تايوان ترد بأنظمة الصواريخ الأرضية

وأوضحت أنه تم اكتشاف 39 طائرة و3 سفن صينية حول تايوان، صباح اليوم، مؤكدة أن القوات المسلحة راقبت الوضع وكلفت طائرات الدوريات الجوية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة.

وحسب «سبوتنيك»، فقد أضافت الوزارة أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

الصين ترسل القاذفات ذات القدرات النووية

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التايوانية، أن الصين أرسلت عددًا قياسيًا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

بكين تحظر دخول أي واردات تايوانية

وأوضحت أن هذا يأتي بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

أمريكا تتحدى الصين وتبيع قطع غيار طائرات لتايوان

في الوقت نفسه، كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار ومعدات الطائرات إلى تايوان بقيمة 330 مليون دولار.

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وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها جزء لا يتجزأ من الصين، في حين تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال، فيما تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع «تايبيه» وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا غير قابل للنقاش.