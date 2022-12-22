13 مليار ريال استثمارات المصانع الجديدة في النصف الأول من 2022

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سجلت استثمارات المصانع الجديدة 13 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، بحسب أحدث تقرير رسمي لـ”هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”.

وفي يوليو الماضي، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” والتي كشفت أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي الذي بلغ 1.367 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعًا.

وبحسب النشرة، فقد سجلت عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع نحو 2,099 رخصة بواقع 1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 رخصة استكشاف، و167 رخصة استغلال، وأخيرًا 32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

3 أسباب لزيادة الاستثمارات

وكشف تقرير هيئة المحتويات أن من بين أسباب زيادة الاستثمارات هذا العام ما يلي:

1- توقيع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة في أواخر عام 2021 والتي استهدفت صناعة الكمامات الطبية والقناع الطبي ومعطف العزل الطبي.

2- استكمال أرامكو 26 استثمارًا صناعيًا ليكون العدد الإجمالي للمصانع المستكملة منذ انطلاقة برنامج اكتفاء 132 استثمارًا.

3- وطنت «سابك» صناعة الترايزين، والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي والمنصات البلاستيكية.

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