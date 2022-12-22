استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في نابلس

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، وأصيب أربعة بالرصاص، خلال عملية اقتحام واسعة لقوات الاحتلال، استهدفت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

اقتحام عشرات الآليات العسكرية لمدينة نابلس

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الشاب أحمد دراغمة في العشرينيات من عمره برصاص الاحتلال، وإصابة أربعة آخرين خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية لمدينة نابلس، لافتاً النظر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت الأطقم الطبية، بإطلاق النار عليها أثناء إسعاف الجرحى.

قناصة الاحتلال تعتلي المنازل وتطلق النار

ونقلت وكالة «وفا» الرسمية عن مصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق في نابلس بالسواتر الترابية، واعتلى قناصة من جنود الاحتلال عدة منازل وأطلقوا النار تجاه الفلسطينيين، بالتزامن مع عملية اقتحام عشرات المستوطنين للمدينة.

19 حالة اختناق بالغاز

وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا، وصفت حالتهما بالخطرة، والإصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

عدد القتلى ارتفع إلى 224 شخصًا

ومنذ بداية العام الجاري ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 224 شخصًا، بينهم 53 في قطاع غزة.

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