دراسة: بصمات الأصابع تشير إلى الإصابة بهذا المرض الخطير

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كشفت دراسة حديثة قادها باحثون إسبان، نوعًا من التعلم الآلي يسمى الشبكة العصبية التلافيفية، اكتشفوا من خلاله أن بصمات الأصابع تشير إلى الإصابة بمرض الفصام.

وتمكن الباحثون من العثور على تشوهات في بصمات أصابع الأشخاص المعروف أنهم مصابون بالفصام، والتي لم تكن موجودة في الأشخاص غير المصابين بهذا المرض.

وقالت الدراسة التي أجرتها مؤسسة FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation في برشلونة: “تشير نتائجنا إلى أن بصمات الأصابع هي مصادر قيمة لتشخيص الذهان غير العاطفي وأن الشبكات العصبية التلافيفية وهي أداة مجدية لتحقيق هذا الهدف”.

الذهان العاطفي

وتُعرِّف الجمعية الأمريكية لعلم النفس الذهان العاطفي بأنه اضطراب مزاجي مصحوب بأوهام أو هلوسات، وهو أمر شائع في الاضطرابات الفصامية العاطفية أو أشكال الاكتئاب، وفق “روسيا اليوم”.

والفصام هو اضطراب عقلي خطير يفسر فيه الناس الواقع بشكل غير طبيعي. ويسبب مزيجًا من الهلوسة والأوهام والاضطرابات الخطيرة في الفكر والسلوك، ما يضعف الوظائف اليومية.

وبحسب مؤسسة “مايو كلينك”، فإن أعراض انفصام الشخصية عند المراهقين تشبه أعراضه عند البالغين، إلا أن من الصعب ملاحظته لكون الأعراض المبكرة لهذا الاضطراب النفسي عند المراهقين تشبه تصرفات المراهقين المعتادة في هذه المرحلة العمرية.

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