أبرزها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

سحب رعدية على جازان وعسير والباحة

وأوضح أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان وعسير والباحة، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة «الطائف»، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجياً إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

متحدث الأرصاد: الحالة المطرية الحالية على جدة لن تشبه معدلات 24 نوفمبر