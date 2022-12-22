تعرف على مزايا «تطبيق صح» للمعلمين والمعلمات (فيديو)

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أوضح عبدالله السلطان معلم رياضيات، والحاصل على ماجستير توجيه وإرشاد تربوي، والمهتم بالتوعية في الشأن التعليمي، مزايا تطبيق صح للمعلمين والمعلمات.

وقال السلطان: للمعلمين و المعلمات .. من مزايا تطبيق “صح للمعلم” إمكانية تحضير الطلاب واستلام الواجبات وحصر المشاركات بكاميرا الجوال باستخدام باركود خاص لكل طالب و بسرعة خيالية.

وتابع السلطان: “يفضل إلصاق الباركود على طاولات الطلاب، كذلك يمكن للمعلمين الذين يستخدمون التطبيق استخدام نفس الباركود”.

طريقة نموذجية لتحضير إلكتروني

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للمعلمين والمعلمات.. طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي

وفي وقت سابق، نشر الخبير في الشأن التعليمي، عبدالرحمن الشهري طريقة نموذجية لتحضير إلكتروني في منصة مدرستي.

وقال الشهري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: للمعمل والمعلمة إليكم طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي خطوات سهلة وبسيطة”.

وأشار الشهري، إلى أنه يمكن معرفة تفاصيل تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

من جهتها، نشرت منصة مدرستي، توضيحا حول خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على المنصة.

وقالت المنصة في الإنفوجراف الذي نشرته بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. خطوات حفظ الدرس بعد إعداده وجاءت خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على منصة مدرستي كالتالي:

– الدخول إلى منصة مدرستي.

– الدخول إلى الجدول الدراسي.

– اختيار نوع الدرس.

– اختيار إنشاء جديد.

– النقر على احفظ التحضير لإمكان نسخه إلى حصة أخرى.

وتوفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها: إضافة الواجبات، إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها، فالمنصة تسمح بعقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت، أو إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

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