الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على مزايا «تطبيق صح» للمعلمين والمعلمات (فيديو)
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
آبل تضيف أجهزة سطح المكتب لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية
« اذكروني بدعوة».. رواد مواقع التواصل يعيدون تدوينة كتبها المغدور «بندر القرهدي» قبل 9 سنوات
القبض على شخص مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومطلوب في قضايا منظورة
الخسائر تجاوزت 75 مليار دولار..  مليشيا الحوثي تدمر 98 مصنعا باليمن

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تعرف على مزايا «تطبيق صح» للمعلمين والمعلمات (فيديو)

تعرف على مزايا «تطبيق صح» للمعلمين والمعلمات (فيديو)

تعرف على مزايا «تطبيق صح» للمعلمين والمعلمات (فيديو)
٠٣:٠٢:٠٩ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح عبدالله السلطان معلم رياضيات، والحاصل على ماجستير توجيه وإرشاد تربوي، والمهتم بالتوعية في الشأن التعليمي، مزايا تطبيق صح للمعلمين والمعلمات.

وقال السلطان: للمعلمين و المعلمات .. من مزايا تطبيق “صح للمعلم” إمكانية تحضير الطلاب واستلام الواجبات وحصر المشاركات بكاميرا الجوال باستخدام باركود خاص لكل طالب و بسرعة خيالية.

وتابع السلطان: “يفضل إلصاق الباركود على طاولات الطلاب، كذلك يمكن للمعلمين الذين يستخدمون التطبيق استخدام نفس الباركود”.

طريقة نموذجية لتحضير إلكتروني

اقرأ أيضا:

للمعلمين والمعلمات.. طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي

وفي وقت سابق، نشر الخبير في الشأن التعليمي، عبدالرحمن الشهري طريقة نموذجية لتحضير إلكتروني في منصة مدرستي.

وقال الشهري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: للمعمل والمعلمة إليكم طريقة تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي خطوات سهلة وبسيطة”.

وأشار الشهري، إلى أنه يمكن معرفة تفاصيل تحضير إلكتروني نموذجي في منصة مدرستي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

من جهتها، نشرت منصة مدرستي، توضيحا حول خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على المنصة.

وقالت المنصة في الإنفوجراف الذي نشرته بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

خطوات حفظ الدرس بعد إعداده

وجاءت خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على منصة مدرستي كالتالي:

– الدخول إلى منصة مدرستي.

– الدخول إلى الجدول الدراسي.

– اختيار نوع الدرس.

– اختيار إنشاء جديد.

– النقر على احفظ التحضير لإمكان نسخه إلى حصة أخرى.

وتوفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها: إضافة الواجبات، إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها، فالمنصة تسمح بعقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت، أو إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

اقرأ أيضا:

بعد تعليق الدراسة بسبب الأمطار.. 5 فوائد مهمة للطلاب عند التفاعل مع «منصة مدرستي»

الكلمات الدلالية:
المعلم المعلمة تحضير الدروس تطبيق صح عبدالله السلطان

مواد ذات صلة

المزيد
«الشؤون البلدية»: إغلاق فوري للمطاعم المخالفة في وضع حاجز زجاجي

«الشؤون البلدية»: إغلاق فوري للمطاعم المخالفة في وضع حاجز زجاجي

٠١:٣٢ م، السبت، ٠٦ فبراير ٢٠١٦
سفير المملكة لدى ألمانيا يزور مصابي اعتداء «القديح» بمستشفى فيفانتس في برلين

سفير المملكة لدى ألمانيا يزور مصابي اعتداء «القديح» بمستشفى فيفانتس في برلين

٠٨:٠٩ م، الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠١٥
مغردو “تويتر” يحتفون بعودة “العريفي”

مغردو “تويتر” يحتفون بعودة “العريفي”

٠٩:٢٠ م، الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤
«الشورى» يطالب «البيئة والمياه» بإثبات أن المواطن ثالث أعلى مستهلك للماء في العالم

«الشورى» يطالب «البيئة والمياه» بإثبات أن المواطن ثالث أعلى مستهلك للماء في العالم

٠٨:٠١ ص، الأثنين، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *