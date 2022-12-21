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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
٠٢:٤٧:٠٣ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

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  •  مساعد إداري.
  •  مرمز الأعمال.
  •  تقني التخدير.
  •  أخصائي التغذية السريرية.
  •  صيدلي إكلينيكي.
  •  تقني طبي.
  •  مرافق مرضى.
  •  فني الصحة البيئية.
  •  اخصائي طب طوارئ.
  •  معالج تنفسي.
  •  التغذية السريرية.
  •  مسؤول أمني.
  •  صيدلي.
  • وغيرها.

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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الحرس الوطني الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني فرص وظائف وظائف شاغرة

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