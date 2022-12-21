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آبل تضيف أجهزة سطح المكتب لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية
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آبل تضيف أجهزة سطح المكتب لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية

آبل تضيف أجهزة سطح المكتب لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية

آبل تضيف أجهزة سطح المكتب لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية
٠٢:٤٤:٥٩ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أبل، توسيع برنامج الإصلاح الذاتي مرة أخرى، موضحة أنه يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة محاولة إصلاح المشكلات مع M1 iMac و M1 Mac mini و Mac Studio وApple Studio Display بأنفسهم باستخدام قطع غيار أصلية وأدلة إصلاح وأدوات، وفقا لتقرير engadget.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه تم تصميم برنامج الإصلاح الذاتي لأولئك الذين لديهم الوقت والصبر والمهارات والثقة لإجراء الإصلاحات في المنزل، بدلاً من أخذ أجهزتهم المعطلة إلى متجر Apple أو متجر إصلاح تابع لجهة خارجية، أو شحنه إلى Apple.

وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن شراء جميع الأجزاء واستئجار الأدوات التي تحتاجها، ولكن عند الخروج ستحتاج إلى إدخال رمز من الدليل ذي الصلة لإظهار أنك قد قرأت المستند بالفعل.

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هذا وانطلق، برنامج إصلاح الخدمة الذاتية لأول مرة في أبريل من خلال تقديم أدلة وأجزاء لطرازات مختارة من iPhone في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين وسع البرنامج ليشمل أجهزة كمبيوتر Mac المحمولة والمزيد من المناطق.

وقدمت شركة أبل، البرنامج قبل قواعد الحق في الإصلاح التي من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفى عام 2021 وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يركز على تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي ومنها بالأخص قطاع التكنولوجيا من بين قطاعات أخرى.

أيضا، حثت لجنة التجارة الفيدرالية على حظر “القيود المانعة للمنافسة على استخدام ورش إصلاح مستقلة أو القيام بإصلاحات DIY للأجهزة والمعدات الخاصة بك”.

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Apple أبل أجهزة سطح المكتب برنامج إصلاح الخدمة الذاتية شركة أبل

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