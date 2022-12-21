« اذكروني بدعوة».. رواد مواقع التواصل يعيدون تدوينة كتبها المغدور «بندر القرهدي» قبل 9 سنوات

تواصل- فريق التحرير:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة مؤثرة للمغدور “بندر القرهدي”، والتي كتبها قبل 9 سنوات.

وبحسب ما تضمنته التدوينة التي كتبها القرهدي في 11 من نوفمبر 2013، :” اقترب وقت الغروب اذكروني بدعوة”.

وعلق على التدوينة المدون إياد الحمود بالقول :” تغريدة وحيدة في حسابه كتبها قبل 9 سنوات يطلب منا أن نذكره بدعوة، قد يكون الجميع نسيها بما فيها بندر رحمه الله، لكن ربي سخر خلقه ليعيدوها ويقرأها القريب والبعيد الكبير والصغير ليدعو له الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: “وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ..اللهم اجعل عبدك بندر من الشهداء”.

وعلق آخر :” اللهُمّ ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض ، اللهُمّ أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وآنس وحشته، اللهُمّ حرّم جسده عن النار ياقيوم اقم النور في قبره، واربط على قلوب ذويه وألهمهم الصبر والسلوان”.

طلب عاجل من والد المغدور به في جدة: احذفوا مقاطع ابني «إيش سويت»

وظهر والد المواطن المغدور به في جدة، في مقطع فيديو مؤثر يطلب حذف الفيديوهات التي يظهر فيها نجله وقت الجريمة وهو يصرخ ويقول” أنا إيش سويت.. أنا أخوك”، من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في الفيديو :” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أنا طه محمد عبيد القرهدي، والد المغدور بندر طه القرهدي- شهيد حريق الإسكان الجنوبي-“.

وأضاف :” ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لولدي وهو يسأل (أنا ايش سويت)، وأحيل هذا السؤال إلى القتلة لعلهم يجيبون.. وأحيل هذا الأمر وأمر ابني وأسرتي إلى سيدي ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة”.

وتابع:” إن هذا السلوك لهو سلوك دخيل على مجتمعنا وديننا وعادتنا وتقاليدنا ولا شك أنه سلوك مشين ومعيب ولا ترضون ولن نرضاه”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة من إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل صديقه وغدر به داخل أحد مواقف السيارات في الإسكان الجنوبي، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي التفاصيل، أحرق الجاني زميله حيًا داخل سيارته إثر خلاف قديم نشب بينهما، وأصابه بجروح مؤثرة ثم غادر المكان فورًا وتركه يصارع الموت.

شهود عيان يروون تفاصيل جديدة حول حادث حرق مركبة بصاحبها في جدة