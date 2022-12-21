الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
آبل تضيف أجهزة سطح المكتب لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية
« اذكروني بدعوة».. رواد مواقع التواصل يعيدون تدوينة كتبها المغدور «بندر القرهدي» قبل 9 سنوات
القبض على شخص مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومطلوب في قضايا منظورة
الخسائر تجاوزت 75 مليار دولار..  مليشيا الحوثي تدمر 98 مصنعا باليمن
شاهد.. حالة مطرية غزيرة على محافظة الطائف

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

« اذكروني بدعوة».. رواد مواقع التواصل يعيدون تدوينة كتبها المغدور «بندر القرهدي» قبل 9 سنوات

« اذكروني بدعوة».. رواد مواقع التواصل يعيدون تدوينة كتبها المغدور «بندر القرهدي» قبل 9 سنوات

« اذكروني بدعوة».. رواد مواقع التواصل يعيدون تدوينة كتبها المغدور «بندر القرهدي» قبل 9 سنوات
٠١:٥٩:٥٣ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة مؤثرة للمغدور “بندر القرهدي”، والتي كتبها قبل 9 سنوات.

وبحسب ما تضمنته التدوينة التي كتبها القرهدي في 11 من نوفمبر 2013، :” اقترب وقت الغروب اذكروني بدعوة”.

وعلق على التدوينة المدون إياد الحمود بالقول :” تغريدة وحيدة في حسابه كتبها قبل 9 سنوات يطلب منا أن نذكره بدعوة، قد يكون الجميع نسيها بما فيها بندر رحمه الله، لكن ربي سخر خلقه ليعيدوها ويقرأها القريب والبعيد الكبير والصغير ليدعو له الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: “وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ..اللهم اجعل عبدك بندر من الشهداء”.

وعلق آخر :” اللهُمّ ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض ، اللهُمّ أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وآنس وحشته، اللهُمّ حرّم جسده عن النار ياقيوم اقم النور في قبره، واربط على قلوب ذويه وألهمهم الصبر والسلوان”.

طلب عاجل من والد المغدور به في جدة: احذفوا مقاطع ابني «إيش سويت»

وظهر والد المواطن المغدور به في جدة، في مقطع فيديو مؤثر يطلب حذف الفيديوهات التي يظهر فيها نجله وقت الجريمة وهو يصرخ ويقول” أنا إيش سويت.. أنا أخوك”، من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في الفيديو :” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أنا طه محمد عبيد القرهدي، والد المغدور بندر طه القرهدي- شهيد حريق الإسكان الجنوبي-“.

وأضاف :” ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لولدي وهو يسأل (أنا ايش سويت)، وأحيل هذا السؤال إلى القتلة لعلهم يجيبون.. وأحيل هذا الأمر وأمر ابني وأسرتي إلى سيدي ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة”.

وتابع:” إن هذا السلوك لهو سلوك دخيل على مجتمعنا وديننا وعادتنا وتقاليدنا ولا شك أنه سلوك مشين ومعيب ولا ترضون ولن نرضاه”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة من إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل صديقه وغدر به داخل أحد مواقف السيارات في الإسكان الجنوبي، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي التفاصيل، أحرق الجاني زميله حيًا داخل سيارته إثر خلاف قديم نشب بينهما، وأصابه بجروح مؤثرة ثم غادر المكان فورًا وتركه يصارع الموت.

شهود عيان يروون تفاصيل جديدة حول حادث حرق مركبة بصاحبها في جدة

الكلمات الدلالية:
السيارة المحروق المغدور بندر القرهدي بندر القرهدي جدة حرق والد بندر القرهدي

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة»: تسجيل 249 إصابة جديدة بـ«كورونا» و337 حالة تعافي و12 وفاة

«الصحة»: تسجيل 249 إصابة جديدة بـ«كورونا» و337 حالة تعافي و12 وفاة

٠٣:٤٢ م، الأربعاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٠
بدء تسجيل «رياض الأطفال» عبر «نظام نور».. تعرف على الخطوات والشروط

بدء تسجيل «رياض الأطفال» عبر «نظام نور».. تعرف على الخطوات والشروط

١١:١١ م، السبت، ٢٠ أبريل ٢٠١٩
5 أسباب.. استشاري يكشف سر الاختناق أثناء النوم والقيام فزعًا

5 أسباب.. استشاري يكشف سر الاختناق أثناء النوم والقيام فزعًا

١٢:٠٨ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
توقعات إرصادية: أمطار غزيرة مع دخول مربعانية الشتاء على هذه المناطق

توقعات إرصادية: أمطار غزيرة مع دخول مربعانية الشتاء على هذه المناطق

١٢:٤٥ ص، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *