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القبض على شخص مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومطلوب في قضايا منظورة
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القبض على شخص مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومطلوب في قضايا منظورة

القبض على شخص مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومطلوب في قضايا منظورة

القبض على شخص مخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومطلوب في قضايا منظورة
٠١:٤٣:٠٧ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة تربة أنه تم القبض على شخص مطلوب في قضايا منظورة ومخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أثناء القبض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه أثناء إنفاذ جهة الضبط في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة، أمرت النيابة العامة بالقبض على أحد المتهمين كونه مطلوبا في عدة قضايا منظورة.

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ولم يتجاوب مع رجال الأمن وقام بتهديدهم وتصوير ذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي مما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

والمعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لمساس ذلك بالنظام العام، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
جرائم معلوماتية قضايا منظورة محافظة تربة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

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