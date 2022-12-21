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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على محافظة الطائف
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على محافظة الطائف

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على محافظة الطائف

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على محافظة الطائف
٠١:٣٠:٠٦ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على طريق جبل كرا في الطائف.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة على الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

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كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتوقع المركز أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الطائف حالة مطرية

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