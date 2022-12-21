أكثر من مليون برميل يوميًا.. تراجع بواردات النفط في الولايات المتحدة

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أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن متوسط إنتاج النفط، بلغ 12.100 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من ديسمبر، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق له.

وصعدت الصادرات الأمريكية من الخام بنحو 44 ألف برميل عند 4.360 مليون برميل يومياً.

بينما انخفضت الواردات بمقدار 1.048 مليون برميل لتصل إلى 5.819 مليون برميل يومياً.

وقد انخفض صافي الواردات الأمريكية من النفط بنحو 1.092 مليون برميل ليصل إلى 1.459 مليون برميل يومياً، وذلك مع هبوط الواردات وصعود الصادرات.

وكانت بيانات الوكالة الحكومية قد أظهرت هبوط مخزونات النفط الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما صعد مخزون البنزين 2.5 مليون برميل.

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