بعد أشهر من المراقبة.. مداهمة أشهر تاجر مخدرات في الأردن ومفاجأة عن مكان المضبوطات

تواصل- فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا لأشهر معلومات عن أحد الأشخاص المشتبه بهم بقضايا التهريب والاتجار بالمواد المخدرة، وعن حيازته لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة واخفائها في منطقة صحراوية خالية من السكان.

وأكّد الناطق الاعلامي أنه وبعد جهود استخبارية وجمع العلومات والتأكد من المعلومات كافة، جرت مداهمة ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأضاف، وبدلالته جرى التوجه للمنطقة الصحراوية في إحدى مناطق البادية الشمالية التي أُخفيت فيها المواد المخدرة، وجرى ضبط 200 ألف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور هناك.