الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد أشهر من المراقبة.. مداهمة أشهر تاجر مخدرات في الأردن ومفاجأة عن مكان المضبوطات
أكثر من مليون برميل يوميًا.. تراجع بواردات النفط في الولايات المتحدة
سقوط شخص من منحدر جبلي وعر بتنومة.. و«الدفاع المدني» يباشر
وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية العالمية للموانئ.. التفاصيل ورابط التقديم
مواقيت الصلاة في المملكة ليوم الخميس.. 12 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بالمدينة المنورة
تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأقل مستوياتها منذ يونيو الماضي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد أشهر من المراقبة.. مداهمة أشهر تاجر مخدرات في الأردن ومفاجأة عن مكان المضبوطات

بعد أشهر من المراقبة.. مداهمة أشهر تاجر مخدرات في الأردن ومفاجأة عن مكان المضبوطات

بعد أشهر من المراقبة.. مداهمة أشهر تاجر مخدرات في الأردن ومفاجأة عن مكان المضبوطات
٠١:١٤:١٩ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا لأشهر معلومات عن أحد الأشخاص المشتبه بهم بقضايا التهريب والاتجار بالمواد المخدرة، وعن حيازته لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة واخفائها في منطقة صحراوية خالية من السكان.

وأكّد الناطق الاعلامي أنه وبعد جهود استخبارية وجمع العلومات والتأكد من المعلومات كافة، جرت مداهمة ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.

«أخفيت بطريقة ماكرة».. الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من دولة عربية

وأضاف، وبدلالته جرى التوجه للمنطقة الصحراوية في إحدى مناطق البادية الشمالية التي أُخفيت فيها المواد المخدرة، وجرى ضبط 200 ألف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور هناك.

الكلمات الدلالية:
أشهر تاجر مخدرات الأردن الشرطة الأردنية مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
جمرك جسر الملك فهد يُحبط 180 محاولة تهريب خلال فترة عطلة الربيع

جمرك جسر الملك فهد يُحبط 180 محاولة تهريب خلال فترة عطلة الربيع

١٠:١٢ ص، الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠١٦
“هدف” يطلق برنامجاً جديداً لمساعدة الشباب في حياتهم العملية

“هدف” يطلق برنامجاً جديداً لمساعدة الشباب في حياتهم العملية

٠٥:١٩ م، الأحد، ٢١ سبتمبر ٢٠١٤
«شرطة حائل» تعثر على جثمان ملقى بجوار الطريق العام

«شرطة حائل» تعثر على جثمان ملقى بجوار الطريق العام

٠٢:٣٦ م، الجمعة، ٠٦ يناير ٢٠١٧
إجبار سعوديات على خلْع النقاب بمنفذ العقبة.. ومواطنون يطالبون بتدخل سفارة المملكة

إجبار سعوديات على خلْع النقاب بمنفذ العقبة.. ومواطنون يطالبون بتدخل سفارة المملكة

٠٢:٠٥ م، الأحد، ٠٨ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *