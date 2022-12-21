وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية العالمية للموانئ.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدرب سلامة.

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في الأمن الصناعي

الدورات التدريبية

شهادة في التدريب

خبرة: 5-7 سنوات في أمان.

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مهارات:

متاز في كتابة التقارير / تحدث العروض التقديمية.

يجيد اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم وذلك بدءاً من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.

ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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