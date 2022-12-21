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وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية العالمية للموانئ.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية العالمية للموانئ.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية العالمية للموانئ.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية العالمية للموانئ.. التفاصيل ورابط التقديم
٠١:٠٦:٠٢ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدرب سلامة.

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في الأمن الصناعي
  •  الدورات التدريبية
  •  شهادة في التدريب
  • خبرة: 5-7 سنوات في أمان.

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مهارات:

  • متاز في كتابة التقارير / تحدث العروض التقديمية.
  •  يجيد اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم وذلك بدءاً من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.

ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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