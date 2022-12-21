وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية العالمية للموانئ.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدرب سلامة.
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس في الأمن الصناعي
- الدورات التدريبية
- شهادة في التدريب
- خبرة: 5-7 سنوات في أمان.
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مهارات:
- متاز في كتابة التقارير / تحدث العروض التقديمية.
- يجيد اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم وذلك بدءاً من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.
ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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