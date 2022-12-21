اتفاق خليجي على تحديد «ضابط اتصال» في كل دولة لملاحقة جرائم الفساد

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اتفق المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، خلال الاجتماع الوزاري الأول، لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بتحديد ضباط اتصال، وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم، لتسهيل التنسيق فيما بينهم.

وجاء الاجتماع بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة ، بمحافظة جدة، برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس.

واتفق المعنيون، على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، بتحديد ضباط اتصال، وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم، لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات، ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال، على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.

وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه البيان الختامي، الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين، التي عُقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2022، الذي أكد التنفيذ الكامل والدقيق، لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.