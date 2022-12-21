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الجيش في حالة تأهب.. إضراب آلاف العاملين في بريطانيا بسبب الأجور
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الجيش في حالة تأهب.. إضراب آلاف العاملين في بريطانيا بسبب الأجور

الجيش في حالة تأهب.. إضراب آلاف العاملين في بريطانيا بسبب الأجور

الجيش في حالة تأهب.. إضراب آلاف العاملين في بريطانيا بسبب الأجور
١٢:٠٤:٤٥ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

شارك آلاف من العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز اليوم ،في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب.


وأوضحت الحكومة في بيان أن الإضراب المؤسف للغاية سيؤدي إلى توافر عدد أقل من سيارات الإسعاف على الطرق، موضحة أنه سيتم إعطاء أولوية للحالات الخطيرة التي تهدد الحياة، مثل النوبات القلبية، ووضعت الجيش في حالة تأهب للمساعدة في قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها .


وطالبت اتحادات العمال بزيادة الأجور بأكثر من معدل التضخم، والذي ارتفع إلى 10.7 % على مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر.

إلغاء مئات رحلات القطارات بسبب إضراب المراقبين في دولة أوروبية

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