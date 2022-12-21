«ولا تقتلوا أولادكم».. بريطانيان تركا ابنتهما حتى الموت وعقوبة موجعة في انتظارهما

تواصل- فريق التحرير:

واقعة مؤثرة تعرضت لها مراهقة بريطانية، والتي أدت لوفاتها في نهاية المطاف بسبب إهمال والديها.

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها صحيفة «مترو»، اعترفت إحدى الأمهات أنها تسببت بقتل ابنتها المراهقة، وأحيلت إلى المحكمة مع زوجها حيث من الممكن أن ينتهي بهما الأمر إلى السجن عدة سنوات.

واعترفت الأم أمام المحكمة أنها تسببت بقتل ابنتها عندما تركتها تموت بـ «الوزن الزائد»، حيث كانت الابنة تعاني من السُمنة المتزايدة والمَرَضية التي أدت في النهاية إلى وفاتها.

وكانت الفتاة كايليا تيتفورد «16 عاماً» قد توفيت بسبب مشاكل صحية مرتبطة بوزنها الزائد، حيث عثر عليها ميتة في فراشها بمنزل العائلة.

ووجدت السلطات الصحية والقضائية في بريطانيا أن الأم والأب متورطان في إهمال أدى إلى وفاة ابنتهم بهذه الطريقة.

وأخبر القاضي ريس رولاندز الأم جونز بأن «جميع خيارات إصدار الأحكام ستكون مفتوحة»، لكنه أضاف أنه سيتم منحها ميزة بسبب إقرارها بالذنب.

وتم الإفراج عن لويد جونز بكفالة لحين تحديد جلسة النطق بالحكم ضدها والتي سيتم تحديدها بعد الانتهاء من محاكمة الأب بشكل منفصل.

قتيل ومفقودون في انفجار مبنى سكني بمدينة بريطانية