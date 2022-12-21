تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأقل مستوياتها منذ يونيو الماضي

تواصل- وكالات:

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا اليوم لأقل مستوياتها منذ 14 يونيو الماضي، في ظل وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال لمستويات قياسية مع وصول المخزونات لأكثر من المعدلات الطبيعية.

فقد تراجع سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية بنسبة 5ر7% إلى أقل من 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة، فيما بلغ سعر الغاز الطبيعي في العقود الآجلة 75ر97 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وفي بريطانيا تراجع سعر الغاز بنسبة 9ر7%. فيما تراجع سعر الكهرباء في ألمانيا بنسبة 7% ليصل لأقل مستوياته منذ يونيو الماضي.