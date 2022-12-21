ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جورجيا في قصر اليمامة (فيديو)

تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم، دولة السيد ايراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا.



وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس وزراء جورجيا جلسة مباحثات رسمية.

ورحب سمو ولي العهد في بدايتها بدولة رئيس الوزراء الجورجي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال .



وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.



فيما حضرها من الجانب الجورجي، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد ليفان دافيتاشفيلي، ومعالي وزير الخارجية السيد إليليا دارتشياشفيلي، ورئيس إدارة الحكومة السيد ريفاز جافليدزه، والسفير لدى المملكة فاختانغ جاوشيفلي.