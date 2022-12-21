بملابس «كاجوال».. هكذا تم استقبال رئيس أوكرانيا لحظة وصوله البيت الأبيض

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام أمريكية فيديو يوثق لحظة وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن.

وما لفت الأنظار إلى الرئيس الأوكراني، أنه كان يرتدي ملابس “كاجوال” عبارة عن “بلوفر وبنطال”، وذلك على خلاف البروتوكولات المعروفة عند لقاءات الرؤساء.

ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي اجتماعا ثنائيا مع بايدن في البيت الأبيض، ومساء الأربعاء بالتوقيت الأمريكي، سيخطب أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها زيلينسكي للولايات المتحدة منذ توليه منصبه، والأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.