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إلغاء مئات رحلات القطارات بسبب إضراب المراقبين في دولة أوروبية
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إلغاء مئات رحلات القطارات بسبب إضراب المراقبين في دولة أوروبية

إلغاء مئات رحلات القطارات بسبب إضراب المراقبين في دولة أوروبية

إلغاء مئات رحلات القطارات بسبب إضراب المراقبين في دولة أوروبية
١١:٢٠:٣٤ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب إضراباً جديداً لمراقبي حركة القطارات في فرنسا، في إلغاء مئات الرحلات في عطلة نهاية الأسبوع، وتعليق حركة التنقل بين المدن.

وأوضحت تقديرات الشركة الوطنية للسكك الحديد، أنه سيتم تسيير قطارين فقط من أصل ثلاثة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، فيما يتعلق الإلغاء تقريبا بشبكة القطارات السريعة حصراً.

وسيتم تسيير قطارين من ثلاثة في شبكة القطارات السريعة على محوري الأطلسي والمتوسط، وواحد من قطارين على المحور الشمالي وثلاثة من أصل أربعة قطارات سريعة مع الشرق، يوم الجمعة المقبل.

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بينما ستكون الشبكة السريعة بين المناطق الأكثر تأثرا بالاضراب، وسيتم تسيير ثلاثة قطارات من أصل أربعة.

وخلال يومي السبت والأحد، سيطرأ إلغاء أكثر بشكل طفيف عن الجمعة، على ما حذرت الشركة الوطنية للسكك الحديد التي أظهر موقعها الالكتروني معدلات إلغاء أعلى بكثير من الجمعة، خصوصا بالنسبة الى المحطات الثانوية.

وأشارت الشركة إلى أنه بإمكان المسافرين الذين تم إلغاء رحلتهم تغيير موعد تذكرتهم بدون دفع فرق السعر، إلا أن غالبية القطارات العاملة ممتلئة بالفعل.

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الكلمات الدلالية:
إضراب القطارات توقف حركة القطارات بفرنسا فرنسا

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