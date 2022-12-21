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مزيج «برنت» يواصل الارتفاع في التعاملات الآجلة
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مزيج «برنت» يواصل الارتفاع في التعاملات الآجلة

مزيج «برنت» يواصل الارتفاع في التعاملات الآجلة

مزيج «برنت» يواصل الارتفاع في التعاملات الآجلة
١٠:٤٣:٠٦ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

سجَّل سعر مزيج “برنت” القياسي اليوم ارتفاعاً للتعاملات الآجلة بنسبة 2.37 ٪؜.

فقد تداول برميل برنت في أسواق المال العالمية عند 81.69 دولاراً أمريكي لعقود شهر يناير، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.38 % إلى 77.93 دولاراً أمريكي للبرميل.

ورفعت أسعار النفط مكاسبها في تعاملات اليوم الأربعاء، ، مع تزايد السحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية، والذي طغى على المخاوف إزاء ارتفاع حالات كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط.

قفزة في أسعار النفط اليوم.. وخام برنت يُباع بـ 80 دولار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار، أي 2.18%، إلى 81.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:22 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.78 دولار، أي 2.34%، إلى 78.01 دولار.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد النفط خام برنت سعر برنت

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