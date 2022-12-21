شاهد.. أمطار غزيرة على «السيل الكبير» شمال الطائف

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على السيل الكبير، شمال محافظة الطائف، مساء اليوم الأربعاء.

وأظهر القطع المتداول، أجواء ماطرة على السيل الكبير شمال محافظة الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

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كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتوقع المركز أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

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