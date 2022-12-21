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الاشتباه في مركبة مقيم يمني وعند تفتيشها كانت المفاجأة
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الاشتباه في مركبة مقيم يمني وعند تفتيشها كانت المفاجأة

الاشتباه في مركبة مقيم يمني وعند تفتيشها كانت المفاجأة

الاشتباه في مركبة مقيم يمني وعند تفتيشها كانت المفاجأة
١٠:٣٧:٠٥ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (30) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر مخبأة داخل مركبته.

وحسب بيان نشره “الأمن العام” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أنه بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير من إحباط محاولات تهريب 11 طنا و247 كيلو جراما من نبات القات المخدر و955 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر و 359.863 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

وأضافت أنه تم القبض على مهربيها وعددهم 413 متهما منهم 310 مواطنين و103 مخالفين لنظام أمن الحدود.

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وأكدت “الداخلية”، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
الحريضة الضبط الأمني مخدرات مقيم يمني

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