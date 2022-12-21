الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الاشتباه في مركبة مقيم يمني وعند تفتيشها كانت المفاجأة
شاهد.. أمطار غزيرة على «السيل الكبير» شمال الطائف
إنذار خطر.. الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة (فيديو)
وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدد من التخصصات
وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي
أهم 10.. الزموا منازلكم غدًا وشهود يكشفون ما حدث لـ«المغدور به في جدة»

الرئيسية

 /

صحة

 /

إنذار خطر.. الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة (فيديو)

إنذار خطر.. الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة (فيديو)

إنذار خطر.. الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة (فيديو)
١٠:٣٤:٠٤ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتخصص في سلامة وجودة الغذاء، فهد السعيد من أن الشاورما تعد من أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة، بحسب الإحصاءات التي تم إجراؤها، وحسب حالات التسمم التي تسببت فيها، وحسب خطورة المكونات الداخلة في تصنيعها.

اقرأ أيضًا:

دراسة بدولة عربية تكشف صدمة: بعض منتجات البرجر والشاورما من الحمير والكلاب

ممارسات ضارة مهددة للصحة

وكشف السعيد أثناء مقابلة مع برنامج “الراصد” على فضائية “الإخبارية”، أنه أثناء دراسة تمت زيارة العديد من مطاعم من مستويات مختلفة تصنع الشاورما، للوقوف على الممارسات التي تقوم بها، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف العديد من الممارسات الضارة التي تهدد الصحة.

اقرأ أيضًا:

أول إجراء من أمانة جدة تجاه مطعم بعد تداول مقطع لـ”فأر” يأكل الشاورما

تذويب اللحوم في دورات المياه

وذكر على سبيل المثال، أن هناك مطاعم تقوم بتذويب اللحوم في دورات المياه، فضلاً عن تواجد مبيدات حشرية بجانب اللحوم على الأرفف، علاوة على تخزين لحوم في درجة حرارة الغرفة خلال فصل الصيف.

وأشار أيضًا إلى أنه لوحظ وجود جروح في أيدي بعض العمال العاملين بتلك المطاعم، ومن المعروف أن البكتيريا من السهل ان تنتقل عن طريق الدم.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الشاورماـ الأغذية المسببة للتسمم في المملكة مطاعم

مواد ذات صلة

المزيد
6 نصائح مهمة للوقاية من أضرار الغبار

6 نصائح مهمة للوقاية من أضرار الغبار

١٠:٤١ م، الخميس، ٠٨ يناير ٢٠١٥
5 أطعمة صحية تفيد القولون.. احرص على تناولها

5 أطعمة صحية تفيد القولون.. احرص على تناولها

١٠:١٩ م، الأثنين، ٠٧ يونيو ٢٠٢١
أفضل 6 طرق لإنقاص الوزن بسرعة

أفضل 6 طرق لإنقاص الوزن بسرعة

٠٦:٣٣ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
من بينها البيض.. أبرز 7 أطعمة تُسبب الحساسية

من بينها البيض.. أبرز 7 أطعمة تُسبب الحساسية

١٢:٤٠ ص، السبت، ٠٨ مايو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *