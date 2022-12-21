إنذار خطر.. الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتخصص في سلامة وجودة الغذاء، فهد السعيد من أن الشاورما تعد من أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة، بحسب الإحصاءات التي تم إجراؤها، وحسب حالات التسمم التي تسببت فيها، وحسب خطورة المكونات الداخلة في تصنيعها.

اقرأ أيضًا:

دراسة بدولة عربية تكشف صدمة: بعض منتجات البرجر والشاورما من الحمير والكلاب

ممارسات ضارة مهددة للصحة

وكشف السعيد أثناء مقابلة مع برنامج “الراصد” على فضائية “الإخبارية”، أنه أثناء دراسة تمت زيارة العديد من مطاعم من مستويات مختلفة تصنع الشاورما، للوقوف على الممارسات التي تقوم بها، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف العديد من الممارسات الضارة التي تهدد الصحة.

اقرأ أيضًا:

أول إجراء من أمانة جدة تجاه مطعم بعد تداول مقطع لـ”فأر” يأكل الشاورما

تذويب اللحوم في دورات المياه

وذكر على سبيل المثال، أن هناك مطاعم تقوم بتذويب اللحوم في دورات المياه، فضلاً عن تواجد مبيدات حشرية بجانب اللحوم على الأرفف، علاوة على تخزين لحوم في درجة حرارة الغرفة خلال فصل الصيف.

وأشار أيضًا إلى أنه لوحظ وجود جروح في أيدي بعض العمال العاملين بتلك المطاعم، ومن المعروف أن البكتيريا من السهل ان تنتقل عن طريق الدم.