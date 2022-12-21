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وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي
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وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي

وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي

وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي
١٠:١٣:٠٢ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعاً مع معالي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفييه بيشت.

وجرى خلال الاجتماع، عرض جهود المملكة في مختلف مجالات الطاقة، وتقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك برامج الطاقة المتجددة، وتقنيات الهيدروجين، والاقتصاد الدائري للكربون، وبرامج كفاءة الطاقة.

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اخبار السعودية السعودية اليوم وزير التجارة الفرنسي وزير الطاقة

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