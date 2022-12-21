وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:
- مدير شعبة الاتصال المباشر. (Fixed Voice Section Manager)
- كبير محللي التعليم المستمر. (Senior Continuous Learning Analyst)
- محلل أعلى التعليم المستمر. (Continuous Learning Lead Analyst)
- مساعد مدير تنفيذ القياس. (Assessment Delivery Assistant Manager)
- أخصائي هيكلة الأمن السيبراني. (CS Enterprise Security Architecture Specalisit)
- رئيس فريق تصميم المزايا. (Benefit Design Team Leader)
- خـبير التعاقب الوظيفي. (Succession Management Expert)
- محلل أعلى إدارة الجودة لشركاء أعمال الموارد البشرية. (BP Quality Management Lead Analyst)
- كبير خبراء المراجعه الداخلية. (Senior Internal Audit Expert)
- ئيس فريق مراجعة وحدة الاسواق الجديدة. (New Markets Unit Audit Team Leader)
- رئيس فريق مراجعة وحدة الاسواق الجديدة. (New Markets Unit Audit Team Leader)
- ئيس فريق مراجعة الشركات التابعة. (Subsidiaries Audit Team Leader)
- مدير إدارة المراجعة لوحدة الاستثمار. (Investment Unit Audit Director)
- رئيس فريق المراجعة للتقنية. Corporate Strategy Unit Audit Director)
- قائد فريق تدقيق التكنولوجيا.
- وغيرها
طريقة التقديم:
أفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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