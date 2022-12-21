الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدد من التخصصات
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وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدد من التخصصات

وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدد من التخصصات

وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدد من التخصصات
١٠:٣٠:١٦ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

  • مدير شعبة الاتصال المباشر.  (Fixed Voice Section Manager)
  • كبير محللي التعليم المستمر.  (Senior Continuous Learning Analyst)
  • محلل أعلى التعليم المستمر.  (Continuous Learning Lead Analyst)
  • مساعد مدير تنفيذ القياس.  (Assessment Delivery Assistant Manager)
  • أخصائي هيكلة الأمن السيبراني.  (CS Enterprise Security Architecture Specalisit)
  • رئيس فريق تصميم المزايا.  (Benefit Design Team Leader)
  • خـبير التعاقب الوظيفي. (Succession Management Expert)
  • محلل أعلى إدارة الجودة لشركاء أعمال الموارد البشرية.  (BP Quality Management Lead Analyst)
  • كبير خبراء المراجعه الداخلية.  (Senior Internal Audit Expert)
  • ئيس فريق مراجعة وحدة الاسواق الجديدة.  (New Markets Unit Audit Team Leader)
  • رئيس فريق مراجعة وحدة الاسواق الجديدة.  (New Markets Unit Audit Team Leader)
  • ئيس فريق مراجعة الشركات التابعة.  (Subsidiaries Audit Team Leader)
  •  مدير إدارة  المراجعة لوحدة الاستثمار. (Investment Unit Audit Director)
  • رئيس فريق المراجعة للتقنية. Corporate Strategy Unit Audit Director)
  • قائد فريق تدقيق التكنولوجيا.
  • وغيرها

طريقة التقديم:

أفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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الكلمات الدلالية:
شركة STC شركة الاتصالات فرص وظائف شاغرة

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