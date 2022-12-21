وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

مدير شعبة الاتصال المباشر. (Fixed Voice Section Manager)

كبير محللي التعليم المستمر. (Senior Continuous Learning Analyst)

محلل أعلى التعليم المستمر. (Continuous Learning Lead Analyst)

مساعد مدير تنفيذ القياس. (Assessment Delivery Assistant Manager)

أخصائي هيكلة الأمن السيبراني. (CS Enterprise Security Architecture Specalisit)

رئيس فريق تصميم المزايا. (Benefit Design Team Leader)

خـبير التعاقب الوظيفي. (Succession Management Expert)

محلل أعلى إدارة الجودة لشركاء أعمال الموارد البشرية. (BP Quality Management Lead Analyst)

كبير خبراء المراجعه الداخلية. (Senior Internal Audit Expert)

ئيس فريق مراجعة وحدة الاسواق الجديدة. (New Markets Unit Audit Team Leader)

رئيس فريق مراجعة وحدة الاسواق الجديدة. (New Markets Unit Audit Team Leader)

ئيس فريق مراجعة الشركات التابعة. (Subsidiaries Audit Team Leader)

مدير إدارة المراجعة لوحدة الاستثمار. (Investment Unit Audit Director)

رئيس فريق المراجعة للتقنية. Corporate Strategy Unit Audit Director)

قائد فريق تدقيق التكنولوجيا.

وغيرها

طريقة التقديم:

أفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ( اضغط هنا ).

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