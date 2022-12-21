«حسن الخاتمة».. وفاة الأب والأم أثناء صلاة الفجر.. والابن يلحق بهما ساجدًا

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“يبعث كل عبد على ما مات عليه”، والموت أثناء الصلاة يعد من حسن البشارة، وهي أمنية لا تحظى بها إلإ ثلة من الناس، كما هو الحال هذا المسن المصري الذي توفي اليوم وهو ساجدًا أثناء أداء صلاة الفجر.

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حشد كبير في جنازته

وشيع حشد هائل بقرية أبو حريز التابعة لمركز كفر صقر. جثمان عبد العزيز محمد السيد (63 عامًا)، الذي اشتهر بين أبناء قريته، بدماثة الخلق والسمعة الحسنة، وفعل الخير.

وقال إبراهيم عبدالعزيز، شقيق المتوفى، إن شقيقه توفي ساجدًا أثناء أدائه الركعة الأولى في صلاة الفجر اليوم بمسجد بالقرية كما توفى والده أثناء أدائه صلاة الفجر في مسجد صلاح أبو هيكل، وأيضًا توفيت والدته أثناء أدائها صلاة الفجر داخل المنزل.

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زيارة الوداع

وأضاف أن شقيقه لديه 4 أبناء ولدين وفتاتين، وكان حريصًا على تربيتهم تربية حسنة، لافتًا إلى أن شقيقه ربما كان يشعر بقرب موعد وفاته، حيث زار جميع أشقائه وشقيقاته يوم الجمعة الماضي، وذلك على غير عادته، “الله يرحمه كأنه كان بيودعنا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن أحد أهالي القرية ويدعى “الحاج سعيد”، إن الراحل كان يتصف بحسن الخلق والسمعة الحسنة، واشتهر بأعمال الخير أيضًا، ومساعدة البسطاء، مثل جميع أفراد أسرته.

وقال “محمد” أحد الأهالي، إن الراجل ، كان شريكًا لشقيقه في صيدلية، وكان يتواجد فيها لمباشرة العمل، وعندما يجد أي مريض لا تتوفر لديه أموال لشراء أموال يقوم بإعطائه الدواء مجانًا أو يدفع المريض وقت ما يريد حسب رغبته.