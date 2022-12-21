طلب عاجل من والد المغدور به في جدة: احذفوا مقاطع ابني «إيش سويت»

تواصل – فريق التحرير:

ظهر والد المواطن المغدور به في جدة، في مقطع فيديو مؤثر يطلب حذف الفيديوهات التي يظهر فيها نجله وقت الجريمة وهو يصرخ ويقول” أنا إيش سويت.. أنا أخوك”، من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في الفيديو :” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أنا طه محمد عبيد القرهدي، والد المغدور بندر طه القرهدي- شهيد حريق الإسكان الجنوبي-“.

وأضاف :” ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لولدي وهو يسأل (أنا ايش سويت)، وأحيل هذا السؤال إلى القتلة لعلهم يجيبون.. وأحيل هذا الأمر وأمر ابني وأسرتي إلى سيدي ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة”.

وتابع:” إن هذا السلوك لهو سلوك دخيل على مجتمعنا وديننا وعادتنا وتقاليدنا ولا شك أنه سلوك مشين ومعيب ولا ترضون ولن نرضاه”.

القبض على القاتل

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة من إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل صديقه وغدر به داخل أحد مواقف السيارات في الإسكان الجنوبي، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي التفاصيل، أحرق الجاني زميله حيًا داخل سيارته إثر خلاف قديم نشب بينهما، وأصابه بجروح مؤثرة ثم غادر المكان فورًا وتركه يصارع الموت.

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شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وقال شهود عيان إن المجني عليه حاول استجماع قواه وخرج من السيارة وهو مصاب بجروح بالغة، ثم طالب بسرعة إسعافه وهو يردد “أنا وش سويت”.

كان الجاني قد طلب من الضحية الحضور إلى الموقع بحجة مناقشته في أمر خلاف سابق، ثم باغته بفعلته، وفشلت محاولات إنقاذ حياته ولفظ أنفاسه متأثرًا بحروقه البالغة.

من جهته، طالب والد الضحية بإيقاع أشد العقوبات على الجاني، مشيرًا إلى وجود شركاء معه.

وكشفت شرطة محافظة جدة أن إجراءات الاستدلال بينت وجود خلافٍ سابقٍ بين الطرفين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة.

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