الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الاشتباه في مركبة مقيم يمني وعند تفتيشها كانت المفاجأة
شاهد.. أمطار غزيرة على «السيل الكبير» شمال الطائف
إنذار خطر.. الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في المملكة (فيديو)
وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدد من التخصصات
وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي
أهم 10.. الزموا منازلكم غدًا وشهود يكشفون ما حدث لـ«المغدور به في جدة»

الرئيسية

 /

محليات

 /

موجبة للتوقيف.. القبض على مواطن تورط في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالقنفذة

موجبة للتوقيف.. القبض على مواطن تورط في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالقنفذة

موجبة للتوقيف.. القبض على مواطن تورط في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالقنفذة
٠٩:٣٦:٢١ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

قبضت شرطة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة على مواطن؛ لنقله في مركبته (18) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة والكشف عن العقوبة التي تنتظرهم

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبطُ (8) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الكلمات الدلالية:
الشرطة القنفذة جرائم موجبة للتوقيف شرطة محافظة القنفذة

مواد ذات صلة

المزيد
«الانزلاق الحُر» يتسبب في سقوط شاب من 20 متراً بغابة رغدان

«الانزلاق الحُر» يتسبب في سقوط شاب من 20 متراً بغابة رغدان

١١:١٤ ص، الأحد، ٢٢ يوليو ٢٠١٨
مادحاً تدينهم.. «المفتي»: شباب المملكة الأبعد في العالم كله عن «التطرف»

مادحاً تدينهم.. «المفتي»: شباب المملكة الأبعد في العالم كله عن «التطرف»

٠٧:٠٩ م، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠١٧
«التعليم» تدشن تطبيق «مصحف مدرستي».. 7 مميزات رئيسية

«التعليم» تدشن تطبيق «مصحف مدرستي».. 7 مميزات رئيسية

٠٤:٤٨ م، السبت، ٢٣ يناير ٢٠٢١
أمريكا.. تخفيض كفالة قاتل المبتعث «النهدي» تمهيداً لإطلاق سراحه المشروط

أمريكا.. تخفيض كفالة قاتل المبتعث «النهدي» تمهيداً لإطلاق سراحه المشروط

١٢:٥٤ م، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *