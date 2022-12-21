أهم 10.. الزموا منازلكم غدًا وشهود يكشفون ما حدث لـ«المغدور به في جدة»

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

شهود عيان يروون تفاصيل جديدة حول حادث حرق مركبة بصاحبها في جدة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة من إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل صديقه وغدر به داخل أحد مواقف السيارات في الإسكان الجنوبي، بحسب صحيفة “عكاظ”.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن: هذه خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية في بضع خطوات بسيطة.. المزيد هنا

عاجل.. المملكة تعلن عن استغرابها وأسفها لقرار الحكومة الأفغانية بمنع الفتيات من حق التعليم الجامعي

أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.. المزيد هنا

«تعليم مكة»: تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الجموم وبحرة والكامل

أعلنت إدارة تعليم مكة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة، والهيئة التعليمية والإدارية؛.. المزيد هنا

هل يُسمح بالسفر إلى خارج المملكة لو انتهت مدة صلاحية الهوية الوطنية؟ «الجوازات» ترد

أتاحت المديرية العامة للجوازات، السفر إلى خارج المملكة حتى ما بعد انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية؛ بشرط أن يكون الجواز ساريًا.. المزيد هنا

تحت رعاية خادم الحرمين.. إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه في دورتها العاشرة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه -حفظه الله-.. المزيد هنا

رسميًا.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعتي الملك عبدالعزيز وجدة .. غدًا

علقت جامعة الملك عبدالعزيز، الدراسة الحضورية ليوم غدٍ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد.. المزيد هنا

تحذيرات الأرصاد تصل لـ «تعليم الطائف» وتقرر تعليق الدراسة غدًا

أعلنت إدارة تعليم الطائف عن تعليق الدراسة الحضورية، ليوم غدٍ الخميس في الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا… المزيد هنا

مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة: نرجو عدم مغادرة المنازل غدًا

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تنبيهًا تحذيريًا بعدم مغادرة المنازل تزامنًا مع سقوط الأمطار في ظل توقعات بهطولها من مساء اليوم حتى الجمعة.. المزيد هنا

«الأرصاد»: حالة مطرية تؤثر على معظم مناطق المملكة .. تستمر حتى هذا الموعد

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن المركز رفع جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية التي تبدأ هذه الليلة وتستمر.. المزيد هنا