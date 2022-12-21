أغرب دعوى.. إعادة مهر مواطنة بعد 33 عامًا من الزواج

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قضت محكمة غربي المملكة بأحقية مواطنة تزوجت قبل 33 عامًا في الحصول على مهر بقيمة 50 ألف ريال، بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وبات الحكم باستحقاق الزوجة مهرها المدوّن في عقد النكاح، نهائيًا بتأييده من محكمة الاستئناف.

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تفاصيل الدعوى

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “عكاظ”، فقد تقدمت مواطنة خمسينية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها بأنها تزوجت قبل 33 عامًاـ وأنجبت 5 أبناء قبل أن تنتهي علاقتها الزوجية بفسخ النكاح.

وأشارت إلى أنها لم تستلم مهرها المقرر بـ50 ألف ريال منذ ذلك الوقت. وأن والدها عند تحرير عقد النكاح “دق على صدره”، ودوّن أنه استلم المهر، وهو ما لم يحدث.

وأوضحت صاحبة الدعوى، أن سبب عدم استلامها للمهر وصمتها كون زوجها كان يضارب في الأسهم والبورصة ويحتاج إلى السيولة، ووعدها بتعويضها بعد عودته من السفر، لكنه لم يلتزم بوعده، إلى جانب إصراره على استقالتها من عملها ثم تعويضها عندما ينهي إجراءات بيع عقارات في إرث أسري، ومن ثم تقسيمه، ولكنه لم يلتزم أيضًا بوعده.

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لماذا صمتت الزوجة؟

وبرّرت سكوتها عن المطالبة بمهرها منعًا للمشكلات وإرضاء لهـ وزاد على ذلك أن حصل الزوج على مبالغ مالية من مستحقاتها الوظيفية عقب استقالتها بحجة بناء وتأثيث المنزل ولم يلتزم بما وعد به، وظل يحصل على أموال منها حتى تزوج عليها، ما دفعها للحصول على الطلاق.

فيما دفع الزوج بأن ادعاء زوجته بعدم استلام مهرها “غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يقبله العقل والمنطق، بدليل أنه مثبت في عقد النكاح أن المهر المتفق عليه تم تسليمه، فضلاً عن صمتها مدة طويلة تزيد على 33 عامًا، ما يؤكد عدم صحة دعواها”.وقال، إن زواجه من الثانية دفع طليقته إلى إقامة الدعوى.