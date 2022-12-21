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أوكرانيا في مأزق.. ألمانيا تعلن عجزها عن تزويد كييف بهذا السلاح المتطور
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أوكرانيا في مأزق.. ألمانيا تعلن عجزها عن تزويد كييف بهذا السلاح المتطور

أوكرانيا في مأزق.. ألمانيا تعلن عجزها عن تزويد كييف بهذا السلاح المتطور

أوكرانيا في مأزق.. ألمانيا تعلن عجزها عن تزويد كييف بهذا السلاح المتطور
٠٩:٠٢:٥٧ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، عجز بلاده عن تزويد أوكرانيا بمنظومات “باتريوت”، حيث سلّمت بطارياتها الثلاث من هذا النوع لبولندا، ولم يبق لديها ما تزود كييف به.

وقال المسؤول الألماني: “هذه هي منظومات “باتريوت” الثلاث المتاحة، والقصة ليست في أن ألمانيا لا تريد اتخاذ خطوة ملموسة في هذا الاتجاه، وإنما لا توجد منظومات متوفرة لديها”.

وأشار إلى أن ألمانيا وافقت على نشر ثلاث منظومات “باتريوت” شرقي بولندا مؤخرا لضمان أمن المجال الجوي لبولندا الحليف في الناتو.

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وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، أنها أسقطت اليوم 9 طائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مجالها الجوي.

وأكدت السلطات الأوكرانية، عودة التيار الكهربائي إلى 3 ملايين مواطن عقب الهجمات الروسية ضد البنية التحتية.

وقال الرئيس الأوكراني: إن قواته لا تزال تحكم سيطرتها على باخموت على الرغم من استمرار الهجمات الروسية، مؤكدًا أن حماية الحدود أولوية رئيسة لنا وجاهزون لجميع السيناريوهات المحتملة مع روسيا وبيلاروسيا.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا أوكرانيا باتريوت روسيا

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