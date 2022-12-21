توضيح من حساب المواطن بشأن مبلغ الدعم الإضافي

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع رسالة أحد المستفيدين بشأن نزول الدعم الإضافي مرة واحدة.

وقال المستفيد في رسالة عبر حساب خدمة المستفيدين “الدعم الإضافي نزلي مرة واحده وبعدها لم ينزل الدعم الإضافي”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله : “إن المبلغ الذي تم إيداعه مسبقاً هو قيمة استحقاقك لشهر أغسطس بالإضافة لشهر يوليو ، ومبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa

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والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

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