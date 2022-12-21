كيف تفرق بين العطر الأصلي والمغشوش.. خبير يوضح

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أكد خبير العطور، إبراهيم مساعد، خلال حديثه عن كيفية التفرقة بين العطور الأصلية والمغشوشة، أن السعر والمكان الذي تشتري منه أهم عوامل التأكد من أصلية المنتج.

وأضاف “مساعد”، خلال حديثه ببرنامج سيدتي: “لا أنصح بشراء العطور المقلدة أبدا، لأن الأسعار منخفضة تمامًا، والانخفاض في السعر يعني الانخفاض في الجودة”.

وتابع: “احرص أن تشتري دائما من مؤسسة أو شركة أو محل معروف، عشان تضمن أنك أخذت بضاعة أصلية ومخزنة بطريقة جيدة”.

واستكمل: “يجب أن يكون هناك معامل متوسط في السعر، مستحيل تجد عطر أصلي بسعر 50 ريالا”، مشيرًا أنه يمكن التفرقة بين العطر الأصلي والمغشوش بناء على المكان الذي نشتري منه، فالأماكن المعروفة عندهم ميزة وهو أن البضاعة تتجدد، لأن المحل متواصل مع الشركات التي تنتج العطور.