«الدفاع المدني»: إخماد حريق في شقة بجدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية بجدة دون سقوط إصابات.

ولم يكشف الدفاع المدني في تغريدته عبر حسابه في موقع “تويتر” عن تفاصيل إضافية.

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بسبب فحم التدفئة.. وفاة شخصين في حريق شقة بـ«ضرماء»

وفاة شخصين في حريق شقة بمحافظة ضرماء

وقبل يومين، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني وفاة شخصين في حريق شقة بمحافظة ضرماء.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني باشرت حريقًا في شقة، بسبب إشعال الفحم للتدفئة، منوهة أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين.

حريق سوق الصواريخ

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أخمد الدفاع المدني بمدينة بجدة حريقًل نشب في محال تجارية بسوق الصواريخ نتج عنه وفاة شخص.

وسبق أن شهد طريق السيل حريقًا اجتاح إحدى الناقلات التي دخلت الطريق.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها تمكنت من إطفاء حريق قد اندلع في شاحنة صهريج مليئة بالنفط على طريق إلى الدفق.

وأضافت أن الحـادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.