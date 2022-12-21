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ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تخطط لإقالة «زيلينسكي» وتعيين هذا الشخص مكانه
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ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تخطط لإقالة «زيلينسكي» وتعيين هذا الشخص مكانه

ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تخطط لإقالة «زيلينسكي» وتعيين هذا الشخص مكانه

ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تخطط لإقالة «زيلينسكي» وتعيين هذا الشخص مكانه
٠٨:٢٣:١٥ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

كشف ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، عن ما وصفه بـ “مخطط” واشنطن لاستبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

رئيس مستقبلي

وقال عبر قناة Judging Freedom: الإعلام الغربي وضع زيلينسكي على الهامش، ويسلط الضوء على زالوجني كرئيس مستقبلي لأوكرانيا سيحدد مستقبلها ومصيرها، باعتباره الشخص القادر على التفاوض مع موسكو، نظرا “للكاريزما” والكفاءة العالية اللتين يتمتع بهما.

رد روسي

ومن جهته علق عضو مجلس الرئاسة الروسي للشؤون القومية بوغدان بيزبالكو، عبر راديو “سبوتنيك” على هذه المعلومات بالقول: “لا يجدر إصدار الأحكام المسبقة في الأمور المستقبلية”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة راضية عن زيلينسكي، وأنه لم يعرض مصالحها للخطر حتى اللحظة، ولا تتوفر أسباب لاعتبار زالوجني منافسا لزيلينسكي على الرئاسة.

وزير الدفاع الروسي: موسكو تقاتل في أوكرانيا قوات الغرب مجتمعة

وأشار بيزبالكو، إلى أن زيلينسكي يعتمد على الغرب، لدرجة أن حراسه ومرافقيه الشخصيين غربيون، ويمكنهم تصفيته، أو ترتيب إصابته بنوبة قلبية في أي لحظة.

وتساءل عن أسباب تسليط الضوء على زالوجني، في حين أن هناك الكثير من السياسيين الأوكرانيين الذين يرغبون بالوصول إلى كرسي الرئاسة في أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الحرب الروسية رئيس أوكرانيا روسيا واشنطن

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