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لامرأة عشرينية.. نجاح أول عملية لزراعة رئة في مصر
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لامرأة عشرينية.. نجاح أول عملية لزراعة رئة في مصر

لامرأة عشرينية.. نجاح أول عملية لزراعة رئة في مصر

لامرأة عشرينية.. نجاح أول عملية لزراعة رئة في مصر
٠٨:١٩:٤٥ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد عدة أشهر من التحضير، أجريت في مصر بنجاح أول عملية جراحية لزراعة الرئة.

وأجريت الجراحة في ثلاث غرف عمليات دقيقة بالتوازي مع بعض في الوقت نفسه، بمشاركة نحو 13 تخصصًا و45 طبيبًا، واستغرقت 14 ساعة، وفقًا للدكتور أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الصدر ومدير برنامج زراعة الرئة بمستشفيات جامعة عين شمس.

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الفكرة تعود إلى ما قبل 4 أعوام

وقال مصطفى إن بداية التحضير لتلك العملية منذ أكتوبر 2018، حين عرضت الفكرة على الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس وقتها، ورئيس الجامعة الحالي، وعلى إثر ذلك بدأوا في معرفة جميع الجوانب المختلفة لتحضيرات العملية، حيث تم تغير البنية التحتية وتجديد غرف العمليات والعناية المركزة، إضافة إلى جلب أجهزة متخصصة في تلك الأنواع من العمليات.

وأضاف أنه تم فحص جميع المرضي، وكان آخرهم مريضة تبلغ من العمر 28 عامًا، تعاني التليف الرئوي الشديد وارتفاعًا في شريان الرئة عاليًا للغاية والضعف في عضلة القلب منتظرة الوفاة، فيما تم العرض على أهلها بالزراعة أو تركها لمصيرها.

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الزراعة من متبرع

وأوضح أن الزراعة تتكون من شقين، أولهما زراعة من متبرع حي، أو من متوفى دماغيًا، ولكنها ليست مفعلة في مصر حتى الآن، مبينًا أن الزراعة من متبرع حي أكثر صعوبة من كل الجراحات، للاحتياج إلى متبرعين اثنين متوافقين، فضلاً عن سلسلة من الفحوص الدقيقة التي استمرت شهرين كاملين، والتأكد أيضًا من عدم وجود مصلحة شخصية.

وأكد مصطفى أن الحالة كانت في غاية الصعوبة، وكان من الممكن أن ترفض في أماكن كثيرة في العالم لأنها صعبة وتعاني مشكلات صحية كثيرة نتيجة التليف الرئوي.

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جامعة عين شمس زراعة الرئة مصر

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