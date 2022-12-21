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إطلاق حملة «عليكم بسنتي» بمحافظة الوجه .. هذه أهدافها
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إطلاق حملة «عليكم بسنتي» بمحافظة الوجه .. هذه أهدافها

إطلاق حملة «عليكم بسنتي» بمحافظة الوجه .. هذه أهدافها

إطلاق حملة «عليكم بسنتي» بمحافظة الوجه .. هذه أهدافها
٠٧:٥٧:٠٧ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلق محافظ الوجه العميد شجاع الشريف اليوم، الحملة التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان “عليكم بسنتي”، وذلك بمقر المحافظة بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري .

 

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وتهدف الحملة إلى بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها وأثرها في المجتمع ، حيث تستهدف المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية وورش العمل بجانب النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة.

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