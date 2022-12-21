الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«ناسا» تؤجل السير في الفضاء بسبب حطام صاروخ روسي
توضيح من حساب المواطن بشأن مبلغ الدعم الإضافي
كيف تفرق بين العطر الأصلي والمغشوش.. خبير يوضح
«الدفاع المدني»: إخماد حريق في شقة بجدة
ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تخطط لإقالة «زيلينسكي» وتعيين هذا الشخص مكانه
لامرأة عشرينية.. نجاح أول عملية لزراعة رئة في مصر

الرئيسية

 /

محليات

 /

هل يقال دعاء الاستخارة في صلاة الفريضة؟ «الخثلان» يجيب

هل يقال دعاء الاستخارة في صلاة الفريضة؟ «الخثلان» يجيب

هل يقال دعاء الاستخارة في صلاة الفريضة؟ «الخثلان» يجيب
٠٧:٥٣:٣١ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور  سعد الخثلان، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، إن دعاء الاستخارة لا يقال في صلاة الفريضة.

اقرأ أيضًا:

ما هي أفضل الأوقات لصلاة الاستخارة؟ المصلح يجيب (فيديو)

دعاء الاستخارة

وأضاف ردًا على سؤال: “هل يقال دعاء الاستخارة في صلاة الفريضة؟”،  أنه قد ورد في حديث الاستخارة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا هم أحدكم بالأمر، فليصل ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك”.

وأضاف: “حاء التصريح بأن الركعتين في غير الفريضة، ودعاء الاستخارة يكون في غير الفريضة”.

اقرأ أيضًا:

لماذا شرعت الاستخارة فيما يتردد فيه المسلم من أمور؟

صور الاستخارة

وأوضح أن الاستخارة لها عدة صور، أكملها أن يتوضا وينشئ ركعتين ثم بعد أن يسلم، يتوجه إلى القبلة، ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف: “اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستعينك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب”.

وأشار الخثلان إلى أن “من صور الاستخارة دعاء الاستخارة من عير صلاة، مثل المرأة الحائض أو النفساء أو في وقت نهي أو في سفر، أو في مكان لايتسير معه الصلاة”.

وذكر أن من صور الاستخارة أن يأتي بدعاء الاستخارة بعد صلاة نافلة؛ مثل الضحى، أو بعد السنة الراتبة، أو بعد تحية المسجد، وهذه كلها صور من صور الاستخارة، لكن أكملها أن ينشيء ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء الاستخارة.

الكلمات الدلالية:
الدكتور سعد الخثلان دعاء الاستخارة في صلاة الفريضة صور صلاة الاستخارة

مواد ذات صلة

المزيد
الجوازات: حملة «وطن بلا مخالف» فرصة للإعفاء من الغرامات على المخالفين

الجوازات: حملة «وطن بلا مخالف» فرصة للإعفاء من الغرامات على المخالفين

٠٦:٤٧ م، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧
إصابة مواطن وزوجته في سقوط مقذوف من اليمن بالطوال

إصابة مواطن وزوجته في سقوط مقذوف من اليمن بالطوال

٠٣:٣٧ م، الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠١٥
سفارة المملكة بأستراليا: الطلاب السعوديون بخير ولم يتأثروا بالحرائق

سفارة المملكة بأستراليا: الطلاب السعوديون بخير ولم يتأثروا بالحرائق

٠٧:٤١ م، السبت، ٠٣ يناير ٢٠١٥
«التجارة»: استدعاء مواطن لتضليله آخرين بإغراءات الكسب السريع

«التجارة»: استدعاء مواطن لتضليله آخرين بإغراءات الكسب السريع

١١:١١ م، الأثنين، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *