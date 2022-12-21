هل يقال دعاء الاستخارة في صلاة الفريضة؟ «الخثلان» يجيب

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قال الدكتور سعد الخثلان، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، إن دعاء الاستخارة لا يقال في صلاة الفريضة.

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دعاء الاستخارة

وأضاف ردًا على سؤال: “هل يقال دعاء الاستخارة في صلاة الفريضة؟”، أنه قد ورد في حديث الاستخارة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا هم أحدكم بالأمر، فليصل ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك”.

وأضاف: “حاء التصريح بأن الركعتين في غير الفريضة، ودعاء الاستخارة يكون في غير الفريضة”.

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صور الاستخارة

وأوضح أن الاستخارة لها عدة صور، أكملها أن يتوضا وينشئ ركعتين ثم بعد أن يسلم، يتوجه إلى القبلة، ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف: “اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستعينك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب”.

وأشار الخثلان إلى أن “من صور الاستخارة دعاء الاستخارة من عير صلاة، مثل المرأة الحائض أو النفساء أو في وقت نهي أو في سفر، أو في مكان لايتسير معه الصلاة”.

وذكر أن من صور الاستخارة أن يأتي بدعاء الاستخارة بعد صلاة نافلة؛ مثل الضحى، أو بعد السنة الراتبة، أو بعد تحية المسجد، وهذه كلها صور من صور الاستخارة، لكن أكملها أن ينشيء ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء الاستخارة.