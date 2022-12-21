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«الأرصاد»: حالة مطرية تؤثر على معظم مناطق المملكة .. تستمر حتى هذا الموعد

«الأرصاد»: حالة مطرية تؤثر على معظم مناطق المملكة .. تستمر حتى هذا الموعد

«الأرصاد»: حالة مطرية تؤثر على معظم مناطق المملكة .. تستمر حتى هذا الموعد
٠٧:٣٥:٤٩ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن المركز رفع جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية التي تبدأ هذه الليلة وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة على معظم مناطق المملكة وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة, وذلك عقب اجتماع عقده مع الإدارات المعنية.

كما أشار إلى أن المركز على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المطرية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة أولا بأول، مستفيدا من إمكانياته التقنية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل ميدانيا مع الحالة.

الرئيس التنفيذي لمركز الأرصاد

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وأضاف: “عقدنا اجتماعا مع الإدارات المعنية شملت إدارة الأزمات والكوارث وغرفة الطوارئ المركزية والإدارة العامة للطقس والمناخ للوقوف على جاهزية المركز واستعداداته لمتابعة الحالة الجوية التي أعلنا عنها مؤخرا على معظم مناطق المملكة”.

وأوضح أن المركز يملك كل الإمكانيات من محطات أوتوماتيكية وصور أقمار صناعية وأنظمة رادارات متقدمة ونماذج عددية تعطي مؤشرات ذات دقة عالية، داعيا الجميع إلى متابعة نشرات المركز وصفحة النظام الآلي للإنذار المبكر وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز، مؤكدا حرص المركز على وصول المعلومة بشكل دقيق للمجتمع والجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.

امطار محافظة قلوة - بلدية المحافظة

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الأرصاد الطقس تعليق الدراسة حالة مطرية

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