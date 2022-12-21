جامعة الفيصل تعلن حجتها لموظفين.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة الفيصل (Alfaisal)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات ( الأولوية للمتقدمين السعوديين). وفقاً للشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

باحث ما بعد الدكتوراه

الوصف الوظيفي

سيركز باحث ما بعد الدكتوراه على أبحاث الذكاء الاصطناعي التطبيقية الأساسية (AI). سيكون البحث الأساسي للذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الشبكات العصبية الاصطناعية والتعلم العميق ، والتعلم المعزز والتخطيط ، والتطور الاصطناعي ، والتفكير الاحتمالي ، ومعالجة اللغة الطبيعية ، ورؤية الكمبيوتر ، و MedTech (مرئي بالفعل في جامعة الفيصل) ، والأتمتة ، والروبوتات ، والذكاء الاصطناعي. النظرية القائمة على نظرية المعلومات الخوارزمية ، والتعلم غير الخاضع للإشراف / الذاتي ، والتعلم التلوي ، والتعلم بدون طلقة ، وغيرها من المجالات. الهدف العام هو تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية على جميع الجبهات في المشاريع الجارية في مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي في الفيصل. سيكون عمل الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مجالات مثل الرعاية الصحية (بالاشتراك مع أبحاث الفيصل الصحية) ، وعلوم المواد ، والروبوتات ،

المؤهلات والخبرة

دكتوراه في الفلسفة (PHD) في علوم الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي أو هندسة البرمجيات أو ما يعادلها من معهد معتمد.

مسؤول إنتاج الصور والفيديو

الوصف الوظيفي

يقوم مسؤول إنتاج الصور والفيديو بإنشاء وتحديد وإنشاء الأصول المرئية المناسبة عبر الطيف الرقمي ، بما في ذلك الفيديو عالي الجودة لحملة الاتصالات الجامعية ومواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني والعروض التقديمية ومنصات الوسائط الاجتماعية. يدير / يدير متطلبات الفيديو لجميع الأنشطة والأحداث والمشاريع والأصول الرقمية والامتثال للعلامة التجارية.

من خلال العمل كجزء من الفريق الإبداعي الأوسع ، سيقدم موظف إنتاج الفيديو والتأثيرات المرئية منتجات قياسية احترافية نيابة عن قسم الاتصالات التسويقية وسيساعد في تطوير مهارات الصوت والصورة عبر فريق الاتصالات.

سيقدم تقريرًا إلى اختصاصي الاتصالات.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في التصوير الفوتوغرافي أو ما يعادلها من معهد معتمد (أساسي).

خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل في التصوير الفوتوغرافي أو في مجال ذي صلة (مرغوب فيه).

تقديم و مزيد من التفاصيل

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