مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة: نرجو عدم مغادرة المنازل غدًا

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تنبيهًا تحذيريًا بعدم مغادرة المنازل تزامنًا مع سقوط الأمطار في ظل توقعات بهطولها من مساء اليوم حتى الجمعة.

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عدم مغادرة المنازل

وكتب المركز عبر حسابه في موقع “تويتر”: “حفاظًا على سلامتكم، نرجو عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التى ستشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار”.

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تنبيه لمستخدمي الطرق

في غضون ذلك، أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (الطائف، العاصمة المقدسة، الجموم، خليص، الكامل، جدة).

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة غدًا.