الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة: نرجو عدم مغادرة المنازل غدًا
جامعة الفيصل تعلن حجتها لموظفين.. رابط التقديم
هل عادة غسل الفناجين في إناء واحد تنقل فيروس الكبد بي؟ استشاري يجيب
تحذيرات الأرصاد تصل لـ «تعليم الطائف» وتقرر تعليق الدراسة غدًا
ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة والكشف عن العقوبة التي تنتظرهم
بعد التصويت على تنحيه.. «ماسك» يبحث عن عن شخص «غبيّ» لخلافته

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة: نرجو عدم مغادرة المنازل غدًا

مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة: نرجو عدم مغادرة المنازل غدًا

مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة: نرجو عدم مغادرة المنازل غدًا
٠٧:٣١:٥٤ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تنبيهًا تحذيريًا بعدم مغادرة المنازل تزامنًا مع سقوط الأمطار في ظل توقعات بهطولها من مساء اليوم حتى الجمعة.

اقرأ أيضًا:

الآن.. شاهد جريان السيول في محافظة القنفذة بمنطقة مكة

عدم مغادرة المنازل

وكتب المركز عبر حسابه في موقع “تويتر”: “حفاظًا على سلامتكم، نرجو عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التى ستشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار”.

اقرأ أيضًا:

«تعليم مكة»: تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الجموم وبحرة والكامل

تنبيه لمستخدمي الطرق

في غضون ذلك، أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (الطائف، العاصمة المقدسة، الجموم، خليص، الكامل، جدة).

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة غدًا.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية إمارة مكة الحالة المطرية السعودية اليوم المركز الوطني للأرصاد مركز إدارة الأزمات والكوارث

مواد ذات صلة

المزيد
كل ما تريد معرفته عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.. موعد وزمن الاختبارات

كل ما تريد معرفته عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.. موعد وزمن الاختبارات

٠٨:٣٦ م، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
«CNN»: حياة صلاح عبدالسلام وشقيقه قبل «تفجيرات باريس» سُكْر ونساء

«CNN»: حياة صلاح عبدالسلام وشقيقه قبل «تفجيرات باريس» سُكْر ونساء

١١:٣٠ م، الأثنين، ٢٨ مارس ٢٠١٦
بعد 4 أيام من اختفائها.. العثور على الطالبة طيبة

بعد 4 أيام من اختفائها.. العثور على الطالبة طيبة

٠٥:٥٦ م، الأحد، ٢١ مايو ٢٠١٧
«المصلح» لـ«تواصل»: اختراق حسابي أثناء درس بالمسجد النبوي

«المصلح» لـ«تواصل»: اختراق حسابي أثناء درس بالمسجد النبوي

٠١:٠٣ ص، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *