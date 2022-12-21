تحذيرات الأرصاد تصل لـ «تعليم الطائف» وتقرر تعليق الدراسة غدًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الطائف عن تعليق الدراسة الحضورية، ليوم غدٍ الخميس في الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا.

وأوضحت إدارة التعليم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، ، وستكون الدراسة غداً عن بعد.

يعلن #تعليم_الطائف عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس في الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا. وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، ، وستكون الدراسة غداً عن بعد. pic.twitter.com/bLnRQNkgTS — إدارة تعليم الطائف (@MOE_TIF) December 21, 2022

وكانت “جامعة أم القرى”، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أكدت وكالة تعليق الدراسة، أنه بسبب الأمطار الغزيرة القادمة فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وكافة الفروع.

وأوضحت أن أمانة العاصمة المقدسة، رفعت مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية.

تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات

فيما أصدرت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأربعاء، توضيحًا حول حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة بسبب الأمطار.

جاء ذلك ردًا على سائل قال: ابني لديه اختبار الساعة 12:30 في جدة ومن المتوقع هطول أمطار بمشيئة الله تعالى هل يكون هناك تأجيل للاختبار، حيث ردت الهيئة عليه قائلة: «إذا كان لديك اختبار مؤكد؛ نأمل التوجه إلى مقر اختبارك حسب الموعد».

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أنه من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة فإنه يتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة منها مكة والمدينة والرياض.

فرصة لهطول أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

بداية الحالة الممطرة الثامنة على هذه المناطق

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ، اليوم، الحالة الممطرة الثامنة لموسم 1444هـ، مع هطول أمطار تستمر –بمشيئة الله – لمدة 24 ساعة ابتداءً من اليوم حتى صباح غد الخميس.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة المكرمة وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوب مهد الذهب، وذلك مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وبقاء الأجواء باردة ليلاً.

تحذير من تقلبات جوية بأجواء المملكة

فيما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة.

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تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة اليوم بسبب الأمطار