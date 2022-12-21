هل عادة غسل الفناجين في إناء واحد تنقل فيروس الكبد بي؟ استشاري يجيب

تواصل – فريق التحرير:

نفى د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية تسبب انتقال فيروس الكبد بي بغسل الفناجين في إناء واحد أثناء الولائم.

جاء ذلك في رد من الذيابي على سؤال ورد فيه “هل عادة غسل الفناجين في إناء واحد كما يحدث في الولائم والاجتماعات العائلية تنقل فيروس الكبد بي؟”.

وأجاب د. عبدالله الذيابي بقوله : “الجواب: لا”، فيروس الكبد بي لا ينتقل بغسل الفناجين في إناء واحد.

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وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة، ان 1 من كل 12 شخصًا مصابٌ بالتهاب الكبد الوبائي “ج” أو “ب”، لأن أعراض الإصابة به لا تظهر إلا متأخرة.

وشددت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية المبادرة بالحجز للفحص المسحي عبر عيادة “كبدك” في تطبيق موعد.

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