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ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة والكشف عن العقوبة التي تنتظرهم
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ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة والكشف عن العقوبة التي تنتظرهم

ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة والكشف عن العقوبة التي تنتظرهم

ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة والكشف عن العقوبة التي تنتظرهم
٠٦:٤٣:٥٩ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (32) مخالفًا لنظام البيئة، (25) مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا، ومقيمين من الجنسية السودانية، وأربعة مقيمين من الجنسيات النيبالية والهندية واليمنية والباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (112) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمن البيئي قوات امنية مخالفين نظام البيئة

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