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شاهد.. «الداخلية» تحبط تهريب 11 طنًا من المخدرات في جازان وعسير

شاهد.. «الداخلية» تحبط تهريب 11 طنًا من المخدرات في جازان وعسير

شاهد.. «الداخلية» تحبط تهريب 11 طنًا من المخدرات في جازان وعسير
٠٦:٣١:١٨ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، أنه بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير من إحباط محاولات تهريب 11 طنا و247 كيلو جراما من نبات القات المخدر و955 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر و 359.863 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

وأضافت أنه تم القبض على مهربيها وعددهم 413 متهما منهم 310 مواطنين و103 مخالفين لنظام أمن الحدود.

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وأكدت “الداخلية”، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
جازان عسير مخدرات وزارة الداخلية

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