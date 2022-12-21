رسميًا.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعتي الملك عبدالعزيز وجدة .. غدًا

تواصل – فريق التحرير:

علقت جامعة الملك عبدالعزيز، الدراسة الحضورية ليوم غدٍ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد، فيما علقت جامعة جدة الدراسة الحضورية بجميع مقرات وفروع الجامعة، فيما سيكون الدوام عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات.

وجاء تعليق الدراسة في كلتا الجامعتين بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدارسة الحضورية في مكة وجدة

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم مكة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة، والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، مؤكدة أن الدوام لليوم الدراسي سيكون عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس.

كما أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس بمدارس جدة ورابغ وخليص، على أن يكون الدوام عن بُعد عبر منصة “مدرستي”. اقرأ أيضا: «تعليم مكة»: تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الجموم وبحرة والكامل

وفي وقت سابق، وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى مساء يوم غد الخميس.

وأوضحت أن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، تشمل «العاصمة المقدسة وجدة ورابع وبحرة والكامل والجموم وخليص».

وأضافت أن الأمطار الغزيرة المتوقعة بدأت من الساعة الـ 1 من مساء اليوم الأربعاء وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة 2 من مساء يوم غد الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى

كما أعلنت جامعة أم تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس، وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وكشفت وكالة تعليق الدراسة، أنه بسبب الأمطار الغزيرة القادمة فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وكافة الفروع، مؤكدة أن أمانة العاصمة المقدسة، رفعت مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن أنه من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة فإنه يتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة منها مكة والمدينة والرياض.

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