وظائف لدى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات بعدة تخصصات

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أعلنت (شركة رؤى المدينة القابضة – مملوكة لصندوق الاستثمارات)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المدينة المنورة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول للسياسات والإجراءات:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / القانون أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / القانون أو ما يعادلها.

شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.

دورات ذات صلة بقوانين العمل السعودية.

خبرة: الحد الأدنى من 6 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة التي أثبتت جدواها كما هو الحال في سياسة وإجراءات الموارد البشرية.

المهارات المطلوبة: قوانين العمل السعودية ، مهارات الاتصال ، معرفة عالية بالقوانين المرخصة.

قائد تصميم المنظمة:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها يمكن إثباته.

شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.

خبرة: ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة التي أثبتت جدواها كما هو الحال في وظيفة التصميم التنظيمي.

المهارات المطلوبة: مهارات تحليلية ممتازة ، ومهارات اتصال ، ومحو الأمية الحاسوبية (MS Office ، وأدوات إحصائية).

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قيادة تخطيط القوى العاملة:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها يمكن إثباته.

الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها يمكن إثباته. شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.

خبرة: ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة العملية المؤكدة ذات الصلة كما هو الحال في وظيفة تخطيط القوى العاملة.

المهارات المطلوبة: مهارات تحليلية ممتازة ، ومهارات اتصال ، ومحو الأمية الحاسوبية (MS Office ، وأدوات إحصائية).

مدير تشغيل وصيانة الطرق:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة (أو مجال ذي صلة)

أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.

قد يلزم تسجيل مهندس محترف.

مدير الهندسة الكهربائية:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة.

يفضل ماجستير العلوم.

لا تقل عن 10 سنوات كمهندس رئيسي للمشاريع التجارية للشركات.

رخصة مهندس محترف.