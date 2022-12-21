وظائف لدى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت (شركة رؤى المدينة القابضة – مملوكة لصندوق الاستثمارات)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المدينة المنورة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي أول للسياسات والإجراءات:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / القانون أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / القانون أو ما يعادلها.
- شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.
- دورات ذات صلة بقوانين العمل السعودية.
- خبرة: الحد الأدنى من 6 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة التي أثبتت جدواها كما هو الحال في سياسة وإجراءات الموارد البشرية.
- المهارات المطلوبة: قوانين العمل السعودية ، مهارات الاتصال ، معرفة عالية بالقوانين المرخصة.
قائد تصميم المنظمة:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها يمكن إثباته.
- شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.
- خبرة: ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة التي أثبتت جدواها كما هو الحال في وظيفة التصميم التنظيمي.
- المهارات المطلوبة: مهارات تحليلية ممتازة ، ومهارات اتصال ، ومحو الأمية الحاسوبية (MS Office ، وأدوات إحصائية).
اقرأ أيضا:
لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري
قيادة تخطيط القوى العاملة:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها يمكن إثباته.
- شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.
- خبرة: ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة العملية المؤكدة ذات الصلة كما هو الحال في وظيفة تخطيط القوى العاملة.
- المهارات المطلوبة: مهارات تحليلية ممتازة ، ومهارات اتصال ، ومحو الأمية الحاسوبية (MS Office ، وأدوات إحصائية).
مدير تشغيل وصيانة الطرق:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة (أو مجال ذي صلة)
- أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.
- قد يلزم تسجيل مهندس محترف.
مدير الهندسة الكهربائية:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة.
- يفضل ماجستير العلوم.
- لا تقل عن 10 سنوات كمهندس رئيسي للمشاريع التجارية للشركات.
- رخصة مهندس محترف.
مدير إدارة الأصول:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في المالية / إدارة الضيافة أو ما يعادلها.
- يفضل درجة الماجستير في المالية / إدارة الضيافة أو ما يعادلها يمكن إثباته.
- خبرة: ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة العملية المؤكدة ذات الصلة كمدير أصول للاستثمار والشركات الرائدة في مجال الضيافة.
- خبرة تشغيلية في الفندق (على الأقل مستوى المدير) مع معرفة وثيقة بعوامل الأداء الأعلى والأخير بالإضافة إلى معرفة عملية بالمتطلبات التشغيلية والتنظيمية.
- خبرة مثبتة في تحسين أداء الأصول ، وإعداد الأدوات والعمليات والإشراف عليها لمراقبة أداء الأصول بالإضافة إلى الإشراف والتحقق من الميزانيات التشغيلية وميزانيات النفقات الرأسمالية.
- خبرة في البيانات التشغيلية والمالية وأدوات النمذجة التحليلية والمالية بالإضافة إلى مهارات متقنة في صياغة التقارير والعروض التقديمية على مستوى مجلس الإدارة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
«أمانة جدة» تُعلن أسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف وتطالبهم بهذا الأمر العاجل