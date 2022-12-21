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وظائف لدى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات بعدة تخصصات

وظائف لدى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات بعدة تخصصات

وظائف لدى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات بعدة تخصصات
٠٦:٢٠:٥٠ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (شركة رؤى المدينة القابضة – مملوكة لصندوق الاستثمارات)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المدينة المنورة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول للسياسات والإجراءات:

المؤهلات والخبرات:

  •  الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / القانون أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / القانون أو ما يعادلها.
  • شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.
  •  دورات ذات صلة بقوانين العمل السعودية.
  • خبرة:  الحد الأدنى من 6 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة التي أثبتت جدواها كما هو الحال في سياسة وإجراءات الموارد البشرية.
  •  المهارات المطلوبة: قوانين العمل السعودية ، مهارات الاتصال ، معرفة عالية بالقوانين المرخصة.

قائد تصميم المنظمة:

المؤهلات والخبرات:

  •  الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها يمكن إثباته.
  •  شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.
  • خبرة:  ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة التي أثبتت جدواها كما هو الحال في وظيفة التصميم التنظيمي.
  •  المهارات المطلوبة: مهارات تحليلية ممتازة ، ومهارات اتصال ، ومحو الأمية الحاسوبية (MS Office ، وأدوات إحصائية).

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قيادة تخطيط القوى العاملة:

المؤهلات والخبرات:

  •  الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها يمكن إثباته.
  •  شهادات الموارد البشرية المهنية مثل CIPD أو SHRM أو ما يعادلها.
  • خبرة: ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة العملية المؤكدة ذات الصلة كما هو الحال في وظيفة تخطيط القوى العاملة.
  • المهارات المطلوبة: مهارات تحليلية ممتازة ، ومهارات اتصال ، ومحو الأمية الحاسوبية (MS Office ، وأدوات إحصائية).

مدير تشغيل وصيانة الطرق:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة (أو مجال ذي صلة)
  • أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.
  • قد يلزم تسجيل مهندس محترف.

مدير الهندسة الكهربائية:

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة.
  • يفضل ماجستير العلوم.
  • لا تقل عن 10 سنوات كمهندس رئيسي للمشاريع التجارية للشركات.
  • رخصة مهندس محترف.

 

مدير إدارة الأصول:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في المالية / إدارة الضيافة أو ما يعادلها.
  •  يفضل درجة الماجستير في المالية / إدارة الضيافة أو ما يعادلها يمكن إثباته.
  • خبرة: ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة العملية المؤكدة ذات الصلة كمدير أصول للاستثمار والشركات الرائدة في مجال الضيافة.
  • خبرة تشغيلية في الفندق (على الأقل مستوى المدير) مع معرفة وثيقة بعوامل الأداء الأعلى والأخير بالإضافة إلى معرفة عملية بالمتطلبات التشغيلية والتنظيمية.
  • خبرة مثبتة في تحسين أداء الأصول ، وإعداد الأدوات والعمليات والإشراف عليها لمراقبة أداء الأصول بالإضافة إلى الإشراف والتحقق من الميزانيات التشغيلية وميزانيات النفقات الرأسمالية.
  • خبرة في البيانات التشغيلية والمالية وأدوات النمذجة التحليلية والمالية بالإضافة إلى مهارات متقنة في صياغة التقارير والعروض التقديمية على مستوى مجلس الإدارة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
شركة رؤى المدينة القابضة صندوق الاستثمارات فرص وظائف

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